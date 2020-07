Fase 3: Delrio, 'proroga stato emergenza passo per ritorno normalità' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "La proroga dello stato di emergenza è scelta nell'interesse del Paese perché vengono mantenute quelle misure che lo rendono più sicuro. Sbaglia chi dice che così si alimentano allarme e paure perché si dimentica che i rischi sanitari non sono ancora del tutto superati e quindi è necessario usare tutti gli strumenti per tutelare la salute pubblica". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. "Nel contempo -aggiunge- non si tratta di semplice prosecuzione della situazione precedente ma una tappa verso il ritorno alla normalità essendo state introdotte precise indicazioni sia nella durata temporale che negli ambiti di applicazione prevedendo inoltre tempi precisi per riapertura delle scuole e ... Leggi su iltempo

