Fase 3 | Casellati | ' italiani hanno bisogno di lavoro non di assistenzialismo ed emergenza'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Il Covid ci ha costretto a fare i conti con nuovi scenari, nuove realtà e nuovi problemi di un'economia in profonda recessione. ​Abbiamo bisogno subito -adesso- di interventi fiscali, finanziari ed economici importanti. ​Abbiamo bisogno di mettere soldi in tasca agli italiani. Abbiamo bisogno di lavoro, lavoro, lavoro, non di misure assistenziali o di legislazioni dell'emergenza". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della tradizionale cerimonia del Ventaglio.

