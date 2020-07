Facebook vuole portare i tiktoker sulla sua Reels: nuova mossa della guerra di Zuckerberg contro il social (Di mercoledì 29 luglio 2020) Intanto Zuckerberg aspetta l’aiuto dei governi: dopo l’India, anche Stati Uniti e Giappone pronti a bloccare l’app di ByteDance. Così spianerebbero la strada al progetto di Facebook Leggi su it.mashable

LegaSalvini : #MORELLI: CONTE SENZA VERGOGNA!! Lo stato di Emergenza? Lo vuole prorogare perché altrimenti non si possono noleggi… - stanzaselvaggia : Immaginate di essere nella sala di aspetto di un dentista o dal notaio ed entra uno che inizia a urlare: “Il govern… - LegaSalvini : #MORELLI: Mentre proseguono gli sbarchi, solo nelle ultime ore sono infatti arrivati oltre 200 clandestini (non si… - frafra61_rossi : RT @GiuseppePalma78: Sulla proroga dello #statodiemergenza, in assenza di una imminente emergenza. In Italia abbiamo adesso 41 persone in t… - FulviaFrongia : RT @LegaSalvini: #MORELLI: CONTE SENZA VERGOGNA!! Lo stato di Emergenza? Lo vuole prorogare perché altrimenti non si possono noleggiare nav… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook vuole Facebook vuole premiare le notizie originali Wired Italia Censura sui social media. La Turchia vuole una voce sola, quella di Erdogan

La legge che consacra la censura è passata. Erdogan vuole che si ascolti solo una sola voce. Le prossime elezioni politiche non devono creare alcun problema per la sua rielezione. La sconfitta del suo ...

Instagram vuole «rubare» a TikTok gli utenti più seguiti (pagandoli)

Tra Instagram e TikTok è ormai guerra aperta. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, la piattaforma di proprietà di Facebook ha fatto importanti offerte economiche agli utenti con milioni di ...

