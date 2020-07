Facebook vuole portare i tiktoker sulla sua Reels: nuova mossa della guerra di Zuckerberg contro il social (Di mercoledì 29 luglio 2020) Intanto Zuckerberg aspetta l’aiuto dei governi: dopo l’India, anche Stati Uniti e Giappone pronti a bloccare l’app di ByteDance. Così spianerebbero la strada al progetto di Facebook Leggi su it.mashable

matteosalvinimi : C'è chi ha cambiato idea sulla gestione degli sbarchi, pur avendola condivisa con me quando ero ministro, e vuole m… - LegaSalvini : #MORELLI: CONTE SENZA VERGOGNA!! Lo stato di Emergenza? Lo vuole prorogare perché altrimenti non si possono noleggi… - stanzaselvaggia : Immaginate di essere nella sala di aspetto di un dentista o dal notaio ed entra uno che inizia a urlare: “Il govern… - PhilDeCarolis : RT @matteosalvinimi: C'è chi ha cambiato idea sulla gestione degli sbarchi, pur avendola condivisa con me quando ero ministro, e vuole mand… - angelo_ra_ : RT @matteosalvinimi: C'è chi ha cambiato idea sulla gestione degli sbarchi, pur avendola condivisa con me quando ero ministro, e vuole mand… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook vuole Facebook vuole premiare le notizie originali Wired Italia TikTok sfida Facebook: ''noi apriamo i nostri algoritmi, fatelo anche voi"

TikTok sfida Facebook: ''noi apriamo i nostri algoritmi ... nuova versione Se compri una RTX 2060 SUPER o una RTX 2060 di Asus puoi avere PES 2021 Google vuole più Assistant e meno Bixby sugli ...

