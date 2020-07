Expo per lo sport, cinque giorni di attività gratuite al Parco Sempione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Milano, 29 luglio 2020 - cinque giorni di sport gratuito per bambini e ragazzi milanesi all'interno del Parco Sempione , nel centro cittadino: si terrà dal 31 agosto al 4 settembre nella cornice della ... Leggi su ilgiorno

expo_frank : @alfredoromualdo @TutelaMagliaNA Ma non esageriamo, anzi io credo quella attuale sia molto meglio di altre. Sia per… - vzfalco59 : @Agenzia_Ansa Invece per Sala nulla,naturalmente, l'EXPO non conta, conta da che parte politica stai. - stefani81326863 : @daniela59727903 @FrancoBechis Scusa allora non ho capito, in che senso si sono prese decisioni in velocità per Expo? - danieledv79 : RT @alian_maria: @SilviaZorzi77 @Nozucchero No Ricordo ancora Errani, e le accuse di aver indirizzato una delibera regionale per favorire i… - alian_maria : @SilviaZorzi77 @Nozucchero No Ricordo ancora Errani, e le accuse di aver indirizzato una delibera regionale per fav… -

Ultime Notizie dalla rete : Expo per Milano, ecco "Expo per lo sport": cinque giorni di sport gratuito a Parco Sempione MilanoToday.it Parco Sempione, cinque gorni di sport gratuito per bambini e ragazzi

Nel palinsesto della Milano Summer school, Expo per lo sport, l’evento di promozione sportiva nato nel 2015 all’interno di EXPO, propone un centro estivo a tutto sport completamente gratuito nel cuore ...

Fontanabuona: sarà un Expo con collegamenti da remoto

Expo Fontanabuona Tigullio Smart! è un progetto che permette di portare su web una manifestazione storica che vuole promuovere, anche quest’anno, le aziende locali, i produttori ed i territori della V ...

Nel palinsesto della Milano Summer school, Expo per lo sport, l’evento di promozione sportiva nato nel 2015 all’interno di EXPO, propone un centro estivo a tutto sport completamente gratuito nel cuore ...Expo Fontanabuona Tigullio Smart! è un progetto che permette di portare su web una manifestazione storica che vuole promuovere, anche quest’anno, le aziende locali, i produttori ed i territori della V ...