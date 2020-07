Eva Riccobono e Matteo Ceccarini: è nata la seconda figlia dopo 16 anni d’amore (Foto) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una gioia immensa per Eva Riccobono che ieri ha dato alla luce sua figlia facendo diventare papà per la seconda volta anche Matteo Ceccarini. Sono bellissime le Foto che Eva Riccobono ha condiviso con tutti in questi mesi, gli scatti col pancione, il grazie alla vita nonostante il periodo difficile. Lei sempre così consapevole di tutta la fortuna che ha nella sua vita. E’ Matteo Ceccarini ad annunciare che Eva Riccobono è diventata mamma di una splendida bambina. Poche parole per l’annuncio più dolce. La piccola si chiama Livia e la sua mamma e il suo papà sono al settimo cielo. La Riccobono e Ceccarini sono una delle coppie più ... Leggi su ultimenotizieflash

