ESCLUSIVO Parla al nostro Tg l'informatore che ha smascherato la gang della caserma di Piacenza (Di mercoledì 29 luglio 2020) 'Montella spacciava, rapinava e picchiava, sono stato minacciato di morte' racconta al TgLa7. 'E il suo capo, Orlando, ascoltava in silenzio' Leggi su tg.la7

lamescolanza : Parla @ElisaIsoardi : “Per me ci vuole un uomo con un super cervello” – ESCLUSIVO - Il Decoder - robertoanversa : E perchè era con Salvini che di super non ha ne cervello ne ........? Parla Elisa Isoardi: “Per me ci vuole un uomo… - Icarus_doc : #salvini mica ce l'ha. Constatazione si è accorta anche lei #Legaladrona Parla Elisa Isoardi: “Per me ci vuole un… - ntomasse : @f_ronchetti Scienze esatte non significa niente. Si parla semmai di scienze hard e soft; riferito non alle discipl… -