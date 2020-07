ESCLUSIVO: Nostra intervista all'Ispettore del Ministero dei Trasporti Placido Migliorino (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ancora scaramucce tra MIT ed Aspi sul ritardo dei cantieri in Liguria, che hanno causato la paralisi del traffico nell'intera Regione. Abbiamo trascorso una giornata assieme all'Ispettore del Mit, in ... Leggi su tg.la7

Mettere la scuola al centro. Nostra intervista esclusiva a Nicola Fratoianni (LEU)

All’onorevole Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali e componente della Commissione Cultura della Camera, abbiamo posto qualche domanda sulla attuale situazione della scuola italiana e sulle m ...

