Esclusiva: Fares, il Toro per ora non chiude. Domani contatto Spal-Fiorentina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mohamed Fares piace al Torino, ma i granata per ora non chiudono. E quindi per l’esterno sinistro possono aprirsi altri scenari, per esempio la Fiorentina (vi avevamo già svelato il forte interesse). E Domani ci sarà un contatto, forse un incontro con la Spal (che pensa a Marino per la panchina, a maggior ragione se non si arrivasse a un accordo con Corini) per provare a ragionare sui numeri. Tra l’altro proprio domenica si giocherà Spal-Fiorentina. La richiesta è di 7-8 milioni più bonus, alla Fiorentina piace molto Fares. E vuole provare a fare in fretta, sapendo che c’é il Toro e che possono inserirsi altri club. Foto: profilo twitter ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Fares Esclusiva: Fares, il Toro per ora non chiude. Domani contatto Spal-Fiorentina alfredopedulla.com