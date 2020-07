"Ero la fidanzata di Montella: ho vissuto un incubo. Mi ha svuotato il conto in banca" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Hanno avuto una relazione fino al 2013. Poi le foto, i messaggi, la denuncia per stalking. La ex fidanzata di Giuseppe Montella, il carabiniere arrestato nella Caserma Levante di Piacenza, ha raccontato a Repubblica l’incubo vissuto con l’uomo. ”È finita - ha affermato - perché mi chiedeva sempre soldi. Sul conto avevo 13mila euro. Gli ho dato il pin del bancomat per fare la spesa, e lui a poco a poco ha preso tutto”. E parla anche dei suoi colleghi, “il trio meraviglia”: Peppe, Falanga e Salvo, ovvero gli altri carabinieri arrestati insieme all’ex compagno. “Me li ricordo bene, erano sempre insieme, come fratelli. Si scambiavano anche le donne… si sentivano i padroni della città”, ha affermato.Leggi anche... ... Leggi su huffingtonpost

