Era un’icona negli anni ’70: oggi a 64 anni torna con i fotoromanzi [FOTO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Era la ‘Chiara Ferragni’ degli anni ’70, tutti la conosciamo come Katiuscia, ma in realtà il suo vero nome è Caterina Piretti. Attrice italiana prevalentemente conosciuta per la sua attività di interprete di FOTOromanzi. Era una vera e propria icona e aveva appena 15 anni. oggi Katiuscia ha 64 anni e dopo molto tempo è tornata a parlare della sua carriera e dei problemi che ha dovuto affrontare nella vita in una recente intervista a Libero. Andiamo a vedere cosa ha raccontato e cosa fa oggi l’attrice! Katiuscia a ruota libera sulla sua vita:”Ero trasgressiva ma..” Katiuscia Piretti si definisce “un po’ la Chiara Ferragni degli ... Leggi su velvetgossip

napolista : Marotta: “Messi? E’ un’icona. Oggi nessuna squadra italiana può permetterselo” “Il calcio italiano è in grado di ri… - ElezioniUsa : #JohnLewis: la processione funebre di @repjohnlewis, l'ex deputato democratico icona delle battaglie per i… - NConcubia : RT @davidgerously: Littlest Pet Shop Blight (come si scrive) lavora in sto negozio e capisce tutto quello che dicono gli animali era un s… - cittadinodigita : fino a ieri #Bocelli era un'icona del paese; non ha fatto una bella figura, ma questo è il suo pensiero. Oltre il c… - jaimelvannister : 'L'espressione di Cersei era un'icona del disprezzo.' La mia regina pazzesca. -

Ultime Notizie dalla rete : Era un’icona Just Eat cambia icona e diventa arancione Ninja Marketing