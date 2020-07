Era finita sott’acqua nel lago di Iseo: muore a 11 anni in ospedale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non c’è la fatta la bambina di 11 anni che domenica scorsa era finita sott’acqua nel lago di Iseo: oggi il decesso in ospedale. È morta oggi all’ospedale di Bergamo la bambina di 11 anni di origini straniere che la scorsa domenica pomeriggio era rimasta sott’acqua nel lago di Iseo a Pisogne, in provincia di … L'articolo Era finita sott’acqua nel lago di Iseo: muore a 11 anni in ospedale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

