Entro ottobre il vaccino salva-Trump (Di mercoledì 29 luglio 2020) Maria Sorbi A 98 giorni dalle elezioni in Usa, il super virologo Fauci dà l'assist al presidente «Il vaccino a ottobre è possibile». Il super virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, fa un annuncio importante. Non solo per tutto il mondo che aspetta con ansia una cura. Ma per il presidente Donald Trump che, mai come ora, ha bisogno di un assist in grado di mandarlo dritto dritto verso il suo secondo mandato. A 98 giorni dall'Election Day ha uno svantaggio a doppia cifra rispetto allo sfidante democratico Joe Biden. Ovviamente per lui tenere a battesimo la nascita del primo vaccino anti Covid sarebbe un colpaccio senza pari. «Otterremo la vittoria sul virus sguinzagliando il genio scientifico americano» dichiara trionfalmente il capo della Casa Bianca, dopo l'annuncio ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : Conte: Recovery Plan da presentare entro il 15 ottobre #ANSA - MediasetTgcom24 : Conte: Recovery Plan da presentare entro 15 ottobre per prefinanziamento #conte - peterkama : riforme , il piano entro ottobre #ilmessaggero - MatteoMarchini5 : Recovery Fund, prima riunione del governo. Conte: “Progetti entro il 15 ottobre per ottenere il 10% dei fondi. Parl… - manu_etoile : RT @Agenzia_Ansa: Conte: Recovery Plan da presentare entro il 15 ottobre #ANSA -