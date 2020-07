Enel, rinnovabili superano energia termoelettrica (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – La produzione a zero emissioni di Enel “ha raggiunto il 65% della generazione totale del Gruppo Enel considerando unicamente la produzione da capacità consolidata, mentre è pari al 67% includendo anche la generazione da capacità gestita”. Lo sottolinea la nota del Gruppo diffusa al termine dei CdA sui risultati del primo semestre 2020 in cui si chiarisce che “l’obiettivo a lungo termine resta la “decarbonizzazione del mix” entro il 2050″. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, includendo anche i volumi da capacità gestita, precisa Enel, “è stata ampiamente superiore rispetto a quella termoelettrica, raggiungendo i 56,2 TWh (52,5 TWh nel primo semestre 2019, +7,0%), ... Leggi su quifinanza

ansa2030 : Enel: produzione da zero emissioni sale al 65% totale. Produzione elettricità rinnovabili molto più che termoelettr… - egazette1 : Enel Gp avvia la costruzione del primo progetto #ibrido in Nord America Enel prevede di installare circa 1 GW di ca… - Postfin : @christian_fsi dispongo di un ottimo stampato, con le istruzioni per la costruzione di ghigliottine, ecologiche, pr… - riccacleme : RT @EnelGroupIT: Esiste un nuovo modo di vivere il mondo dell'energia: il CEO di @enelgreenpower, Antonio Cammisecra, ha spiegato come le r… - JMGlachant : RT @EnelGroupIT: Durante l'ultimo #EnelFocusOn @StephanieKelton, economista, autrice e professoressa alla @stonybrooku di New York City, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel rinnovabili Enel, rinnovabili superano energia termoelettrica Teleborsa Enel: +5,6% utile netto ordinario semestre, -12,1% risultato netto a 1,947 mld -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Enel comunica che l'ebitda ordinario, pari a 8,794 miliardi, (+0,4%) e' salito per i migliori risultati di Enel Green Power e della Generazione Termoele ...

Enel, rinnovabili superano energia termoelettrica

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, includendo anche i volumi da capacità gestita, precisa Enel, "è stata ampiamente superiore rispetto a quella termoelettrica, raggiungendo i ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - Enel comunica che l'ebitda ordinario, pari a 8,794 miliardi, (+0,4%) e' salito per i migliori risultati di Enel Green Power e della Generazione Termoele ...La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, includendo anche i volumi da capacità gestita, precisa Enel, "è stata ampiamente superiore rispetto a quella termoelettrica, raggiungendo i ...