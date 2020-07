Enel annuncia cambiamenti al top management (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Enel ha annunciato cambiamenti di posizioni manageriali, che avranno decorrenza dall’1 ottobre prossimo e che sono stati illustrati al Consiglio di Amministrazione da parte dell’Amministratore delegato e Direttore generale, Francesco Starace.Global Infrastructure and Networks: Antonio Cammisecra assumerà la guida di tale business line, lasciando il ruolo di Responsabile della business line Global Power Generation e della region Africa, Asia and Oceania; sostituirà quindi Livio Gallo che lascerà il Gruppo, avendo maturato i requisiti per la pensioneGlobal Power Generation: Salvatore Bernabei assumerà la guida di tale business line, lasciando il ruolo di Responsabile della Funzione di Servizio Global Procurement.Africa, Asia and Oceania: Salvatore Bernabei assumerà ... Leggi su ilcorrieredellacitta

