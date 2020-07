Emergency: “la guardia costiera libica non può essere un partner dell'Italia nei soccorsi (Di mercoledì 29 luglio 2020) A quanto si apprende dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, tre migranti sono stati uccisi in seguito a una sparatoria avvenuta durante lo sbarco a Khums, dopo che la loro imbarcazione era stata intercettata in mare e riportata in Libia dalla guardia costiera libica. Le autorità locali hanno aperto il fuoco dopo che i migranti hanno tentato la fuga. di Emergency L'uccisione di persone la cui unica colpa era quella di fuggire da un Paese piegato da anni di scontri e violenze (...) - Attualità / Immigrazione, Libia, Emergency, guardia costiera, Strage migranti mediterraneo Leggi su feedproxy.google

A quanto si apprende dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, tre migranti sono stati uccisi in seguito a una sparatoria avvenuta durante lo sbarco a Khums, dopo che la loro imbarcazione ...

