Elite 4 | trama | cast | anticipazioni serie tv Quando esce su Netflix

A fine maggio 2020 il colosso dello streaming Netflix ha ufficialmente confermato il rinnovo di una serie tv: stiamo parlando di Elite. Lo show spagnolo ha raggiunto rapidamente un grande successo, sfruttando l'onda generata da La Casa di Carta, al punto che la N rossa ha deciso di scommettere ancora una volta sul titolo. Carlos Montero, uno dei creatori della serie, ha voluto rasserenare i fan spiegando che di materiale per Elite ce n'è in abbondanza, addirittura per produrre altri capitoli; di seguito le parole ufficiali: "Penso che noi tutti, e non solo io e Dario, tra scrittori, registi, attori e tutta la squadra tecnica, siamo molti uniti. Penso che abbiamo creato un universo molto bello e sarebbe un peccato non avere una quarta ...

