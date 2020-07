Elisabetta Gregoraci, il nuovo fidanzato è Matteo Mammì ex di Diletta Leotta e Anna Safroncik (Di mercoledì 29 luglio 2020) Elisabetta Gregoraci e Matteo Mammì, un nuovo amore. Dopo il divorzio da Flavio Briatore e la fine della relazione con Francesco Bettuzzi, imprenditore co fondatore di Pure Herbal, sembra che... Leggi su leggo

leggoit : Elisabetta Gregoraci , il nuovo fidanzato è Matteo Mammì ex di Diletta Leotta e Anna Safroncik - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elisabetta Gregoraci su “Battiti Live”: 'Una rinascita' - GossipItalia3 : Elisabetta Gregoraci, svelata l’identità del suo nuovo amore? #gossipitalianews - Notiziedi_it : Nuovo amore per Elisabetta Gregoraci? “Vicina a Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta” - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci torna in tv con Battiti Live: “Una rinascita” -