Elisabetta Gregoraci ha una nuova fiamma, ecco chi è (Di mercoledì 29 luglio 2020) Attualmente impegnata alla conduzione di Battiti Live su Italia 1 e in attesa di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip (la sua partecipazione al reality di Canale 5 al via a settembre prossimo non è ancora ufficiale, ma sembra sempre più certa), Elisabetta Gregoraci sembra avere un nuovo amore. Secondo il settimanale Chi, infatti, la showgiwl sarebbe in love con Matteo Mammì, imprenditore nel settore calcistico noto alle cronache rosa in quanto ex fidanzato di Diletta Leotta (che intanto ha rotto con Daniele Scardina) e flirt di Anna Sanfroncik. ecco cosa si legge sul magazine di gossip:Elisabetta Gregoraci, single da tempo dopo la rottura con Francesco Bettuzzi, avrebbe trovato un nuovo amico intimo. Lui è Matteo Mammì, volto noto perché ex fidanzato di ... Leggi su blogo

blogtivvu : Elisabetta Gregoraci sta con l’ex di Diletta Leotta? Il gossip di Chi - IsaeChia : #ElisabettaGregoraci, il nuovo amore è l’ex di una famosa donna del mondo dello spettacolo? L’indiscrezione del set… - FBecco25 : RT @AndreaGalastro: manila nazzaro conduce la serata karaoke sotto le stelle tezenis meglio di come elisabetta gregoraci conduce battiti li… - Luca_zone : RT @AndreaGalastro: manila nazzaro conduce la serata karaoke sotto le stelle tezenis meglio di come elisabetta gregoraci conduce battiti li… - fabio95126130 : RT @dea_channel: la dea Elisabetta Gregoraci in white bikini ???????????? -