Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato? La sua ex è famosissima. Elisabetta Gregoraci fa sempre e comunque parlare molto di sè. Ed ecco che alcune indiscrezioni parlano di una nuova fiamma per lei. Elisabetta Gregoraci è uno dei personaggi televisivi maggiormente sotto la luce dei riflettori e della ribalta, soprattutto in quest'ultimo periodo. Il riferimento è alla sua partecipazione e alla sua conduzione di 'Battiti Live'.

