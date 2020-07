Eleonora Pedron in bikini fa impazzire, la posizione del “granchio” è hot: «Santo cielo…» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Su Instagram un nuovo scatto bollente di Eleonora Pedron, showgirl, attrice ed ex modella veneta, eletta Miss Italia 2002, nota al grande pubblico per essere stata anche ‘meteorina’ al Tg4 dell’allora direttore Emilio Fede. La splendida 38enne ha pubblicato una foto, che la mostra in bikini in riva al mare alle prese con una complessa posizione yoga: è in perfetto equilibrio. La giovane è in forma pazzesca: curve intriganti e gambe favolose. Una vera dea, come si fa a resisterle? leggi anche l’articolo —> Caterina Balivo paradisiaca in costume, una magnifica sirena: «Che pensieri che fai venire…» Eleonora Pedron Instagram in bikini fa impazzire, la posizione ... Leggi su urbanpost

DiegoASR86 : Eleonora Pedron una delle donne più sottovalutate al mondo. Tantissima roba. -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Pedron «Santo cielo... Che fisico», Eleonora Pedron eccitante in bikini: la posizione del 'granchio' è hot UrbanPost Max Biaggi nuovo amore: bellissima, 21 anni in meno

Da sempre appassionato di belle donne, oltre che di motori, Max Biaggi vanta numerose relazioni con donne affascinanti. Da Naomi Campbell a Claudia Schiffer, passando per Anna Falchi, Eleonora Pedron ...

Max Biaggi, la nuova fiamma è Francesca Semenza: bellissima e 21 anni in meno di lui

A Max Biaggi non è mai mancato il buon gusto in fatto di donne. Il campione romano del Motomondiale ha avuto relazioni più o meno durature con bellissime come Naomi Campbell, Eleonora Pedron e Bianca ...

Da sempre appassionato di belle donne, oltre che di motori, Max Biaggi vanta numerose relazioni con donne affascinanti. Da Naomi Campbell a Claudia Schiffer, passando per Anna Falchi, Eleonora Pedron ...A Max Biaggi non è mai mancato il buon gusto in fatto di donne. Il campione romano del Motomondiale ha avuto relazioni più o meno durature con bellissime come Naomi Campbell, Eleonora Pedron e Bianca ...