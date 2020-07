Elena Morali lato B in primo piano mentre si rilassa al sole: «Che vista, complimenti!» (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’influencer Elena Morali ha scelto come meta delle sue vacanze Formentera e ha pensato bene di condividere questa sua nuova avventura estiva con i suoi numerosi followers su Instagram. Poche ore fa ha postato uno scatto decisamente interessante. La bella showgirl mentre prende il sole a bordo piscina è spettacolare. Il lato B di Elena Morali è talmente perfetto da sembrare scolpito nel marmo. La foto ha letteralmente scatenato la fervida immaginazione dei suoi ammiratori, i quali hanno immediatamente invaso il post di like e commenti. Non c’è nulla da fare, ogni volta la showgirl sa come conquistare l’attenzione di tutti quanti. Leggi anche –> Elena Morali Instagram, pazzesca in ... Leggi su urbanpost

curvanord967 : RT @dea_channel: relax in piscina per la dea Elena Morali???????????? - dea_channel : relax in piscina per la dea Elena Morali???????????? - FPozzolo : @Elena_Morali No la felicità è la vista davanti al mare ?? - paoloantonino69 : @Elena_Morali No..la la felicità è ammirare il tuo meraviglioso di dietro ???? - GaddoniGaddo : @Domenico1oo777 @Elena_Morali Bravo .. adesso fatti una bella zaganella con dedica!! -

