El Pais: l’assurdo caso Arthur spiega bene come funziona male il Barcellona (Di mercoledì 29 luglio 2020) Arthur non è più un giocatore del Barcellona, anche se figurativamente risulta ancora sotto contratto. Ma il brasiliano è soprattutto una “spina”, l’ennesima. Un caso paradigmatico, scrive El Pais, di come funzionino male le cose al Barcellona. Il centrocampista – che ha solo 23 anni – venduto già alla Juventus, nello scambio ripara-bilanci con Pjanic, s’è già ritirato: non giocherà contro il Napoli l’8 agosto nonostante la stagione non sia ancora terminata, e negozia la risoluzione del contratto con la società presieduta da Josep Maria Bartomeu. Arthur si sente trascurato da Setién, e sminuito dal club dopo essere stato scambiato contro la sua ... Leggi su ilnapolista

