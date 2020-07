El Oasis Vis a Vis, in arrivo il 31 luglio su Netflix. I fan ringraziano (Di mercoledì 29 luglio 2020) Questo articolo . E’ in arrivo su Netflix lo spin-off El Oasis della serie Vis a Vis – Il prezzo del riscatto. Mancano solo due giorni all’uscita e i fan che la attendono non vedono l’ora di sapere che emozioni gli riserveranno le amatissime protagoniste. Vis a Vis: El Oasis è il sequel della serie spagnola Vis a … Leggi su youmovies

NetflixIT : Ciao ragazzi abbiamo prenotato le vacanze all'Hotel Oasis, dal 31 luglio. Ci vediamo lì, Vis a Vis. - whoviansoul : Ma chi cazzo mi fa trovare roba di vis a vis el oasis in tl ma io vi blocco porca puttana - TiralongoJenni1 : @AleTvseries Mamma mia vero dopo partiranno i finti fan di vis a vis che fino a ieri non sapevano dell'esistenza di… - I_magoat_ : RT @demi__meri: Venerdì uscirà il finale alternativo di Vis A Vis El Oasis ?? - demi__meri : Venerdì uscirà il finale alternativo di Vis A Vis El Oasis ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Oasis Vis Vis a Vis: El Oasis, fuori il trailer ufficiale Sky Tg24 Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: ecco le ultime novità su Netflix

Netflix ha annunciato che il prossimo 31 Luglio 2020 verrà pubblicato lo spin-off della serie intitolato “Vis a Vis: El Oasis” Terminiamo infine con The Witcher. La serie TV fantasy, come ben sappiamo ...

Vis a Vis, come finisce la stagione 4

In vista del debutto della quinta ed ultima stagione, 'El Oasis', Netflix ha condiviso gli ultimi 5 minuti della stagione 4 di Vis a Vis, cosi' da entrare meglio nel mood in attesa dell'avventura di M ...

Netflix ha annunciato che il prossimo 31 Luglio 2020 verrà pubblicato lo spin-off della serie intitolato “Vis a Vis: El Oasis” Terminiamo infine con The Witcher. La serie TV fantasy, come ben sappiamo ...In vista del debutto della quinta ed ultima stagione, 'El Oasis', Netflix ha condiviso gli ultimi 5 minuti della stagione 4 di Vis a Vis, cosi' da entrare meglio nel mood in attesa dell'avventura di M ...