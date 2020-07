Egitto, vergogna italiana: gli vendiamo le armi e sponsorizziamo anche la fiera (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un conteggio ufficiale non è stato fatto, ma attivisti per i diritti umani egiziani, con la garanzia dell'anonimato per non fare una brutta fine, hanno detto a Globalist che un conteggio in difetto, ... Leggi su globalist

globalistIT : Egitto, vergogna italiana: gli vendiamo le armi e sponsorizziamo anche la fiera @BaobabExp @SI_sinistra… - gabrielecatania : RT @gabrielecatania: Rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare di Patrick George Zaki. Una vergogna, l'#Egitto si sta comportando… - ValentinaSaini : RT @gabrielecatania: Rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare di Patrick George Zaki. Una vergogna, l'#Egitto si sta comportando… - gabrielecatania : Rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare di Patrick George Zaki. Una vergogna, l'#Egitto si sta comportan… - joecuce : Basta ti vogliamo libero. Siamo stanchi di questo atteggiamento barbaro da parte dell'Egitto. Vergogna. Vogliamo ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto vergogna Egitto, vergogna italiana: gli vendiamo le armi e sponsorizziamo anche la fiera Globalist.it Egitto, vergogna italiana: gli vendiamo le armi e sponsorizziamo anche la fiera

Vergogne pesanti, a volte indicibili ... Qui non si tratta di semplice interlocuzione o di rapporti commerciali con l’Egitto: la sponsorizzazione da parte di un’azienda a controllo statale come ...

Patrick Zaki, ennesimo schiaffo in faccia all'Italia nel silenzio di Conte e Di Maio

Ed ora signor Presidente del Consiglio? Ora che dal “Faraone” abbiamo subito l’ennesima umiliazione? Ed ora signor Ministro degli Esteri, continuerà a parlare del presidente-carceriere egiziano come d ...

Vergogne pesanti, a volte indicibili ... Qui non si tratta di semplice interlocuzione o di rapporti commerciali con l’Egitto: la sponsorizzazione da parte di un’azienda a controllo statale come ...Ed ora signor Presidente del Consiglio? Ora che dal “Faraone” abbiamo subito l’ennesima umiliazione? Ed ora signor Ministro degli Esteri, continuerà a parlare del presidente-carceriere egiziano come d ...