Ecco quel che fanno e pensano i “feds” di Trump a Portland (Di mercoledì 29 luglio 2020) Milano. Mike Balsamo è un giornalista dell’Associated Press che ha passato lo scorso fine settimana dentro il palazzo di giustizia di Portland, preso d’assalto dai manifestanti più violenti. Proprio per difendere questo tribunale l’Amministrazione Trump ha inviato i suoi agenti federali, i “feds”: i Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Ecco quel Piano di Sorrento. Il consigliere Salvatore Mare sulla graduatoria di assunzione degli Agenti di Polizia Municipale Positanonews Longo e quei numeri da migliorare: Roma e Bologna sono un’opportunità

Il Torino è matematicamente salvo e, a due giornate dalla conclusione della Serie A, il campionato di Belotti e compagni può definirsi virtualmente chiuso. E invece no. O almeno non per Moreno Longo, ...

Obesità e Covid-19, il grasso viscerale aumenta i rischi di terapia intensiva

Uno studio italiano lo collega a maggiori probabilità di essere intubati per respirare: un fattore più importante delle condizioni dei polmoni e a tutte le età Molti studi stanno dimostrando che un in ...

