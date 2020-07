Ecco chi ha ucciso la nostra Patria (Di mercoledì 29 luglio 2020) Può sembrare assurdo evocare oggi l’interesse nazionale quando abbiamo un presidente del Consiglio che a Bruxelles chiede soldi e invoca “pietà” agli olandesi in nome dei “morti di Covid” (come se lo fossero stati sui campi di battaglia) oppure quando il più inetto ministro dell’Interno della storia unitaria (non era facile battere Alfano) fugge di fronte a immigrati tunisini con barboncino. Aveva forse ragione il giurista Salvatore Satta, uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, quando tra il 1944 e il 1945 in De profundis lamentò la “morte della Patria”? Però poi, nella prima repubblica, De Gasperi, Fanfani, Andreotti, Cossiga, Craxi, l’interesse nazionale l’hanno difeso. Anche per quello Tangentopoli fu organizzata, per distruggere una classe politica ... Leggi su nicolaporro

Coronavirus Italia. Nel bilancio del 29 luglio ecco la curva epidemica in Italia. Sono venute a mancare 6 persone: Veneto (5), Toscana (3), e una ciascuna Lombardia (dopo diversi giorni senza morti), ...

“Leggiamo le carte e poi decidiamo”. Ancora una volta Matteo Renzi tiene sotto scacco la maggioranza e aspetta fino all’ultimo prima di svelare le sue carte. Domani in Senato è previsto il voto per l’ ...

