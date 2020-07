È uscito (a sorpresa) Folklore di Taylor Swift: 5 cose che non sapevi sul nuovo album (Di mercoledì 29 luglio 2020) Fermi tutti, abbiamo LA gioia dell’estate 2020: lo scorso venerdì, Taylor Swift ha annunciato con un post su Instagram l’uscita di Folklore, il suo ultimo (e super inaspettato) album registrato in pieno lockdown. La notizia ha sconvolto tutti i fan che, ovviamente, si sono subito precipitati ad ascoltarlo. https://twitter.com/abeaell/status/1287415294970015747?s=20 Leggi su vanityfair

Per la copertina del suo nuovo album uscito a sorpresa Taylor Swift ha preso ispirazione da quella di un singolo black metal? Secondo Ihsahn, star di questo genere musicale, sì! Andiamo per ordine: I ...

Grecia, le sfide del governo Mitsotakis

Dopo un anno al potere, in Grecia il governo di Mitsotakis continua ad avere una buona popolarità, visto che la maggior parte dell’opinione pubblica si fida ancora dell’esecutivo, secondo recenti rice ...

