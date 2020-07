Due asteroidi sono passati vicinissimi alla Terra: uno di loro si è avvicinato all’altezza dei satelliti geostazionari [INFO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una cometa visibile ad occhio nudo non è la sola sorpresa nel cielo di luglio 2020. Mentre NEOWISE svanisce lentamente, un asteroide delle dimensioni di un SUV è passato estremamente vicino alla Terra ieri, 28 luglio 2020. Individuato solo domenica 26 luglio dal Mount Lemmon Survey, l’asteroide chiamato 2020 OY4, ha raggiunto il suo punto più vicino alla Terra alle 5:32 UTC di ieri. Si stima che la roccia spaziale sia ampia tra i 2 e i 5 metri, secondo il Virtual Telescope Project, e che sia passata a circa 35.000-42.000km dalla Terra alla velocità di 44.600km/h. È molto vicino in termini astronomici, appena l’11% della distanza media tra Terra e luna. 2020 OY4 non ha rappresentato alcuna minaccia di ... Leggi su meteoweb.eu

