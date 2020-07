Droga, estorsioni, rapine e mafia: a Palermo 24 arresti (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – Dalle prime ore della mattina i carabinieri del Comando provinciale di Palermo stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 24 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere, estorsione, tentata rapina, detenzione illegale di armi, cessione illegale di armi, furto aggravato, ricettazione, simulazione di reato, produzione e traffico illegale di sostanze stupefacenti e lesioni personali. Gli arresti sono scattati in Sicilia, Emilia Romagna e Puglia. Leggi su dire

_Carabinieri_ : Siracusa: mafia, droga, estorsioni e usura. #Carabinieri Comando Provinciale, supportati da elicotteristi e cinofil… - Ettore572 : RT @AnsaSicilia: Estorsioni, furti e droga, sgominate due gang a Palermo. A capo di una banda la famiglia Cintura | #ANSA - NuovoSud : Estorsioni, furti e droga, sgominate due gang a Palermo: 24 arresti - AnsaSicilia : Estorsioni, furti e droga, sgominate due gang a Palermo. A capo di una banda la famiglia Cintura | #ANSA - dipi1_con : RT @SkyTG24: Palermo, estorsioni e droga: sgominate due gang -