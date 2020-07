Droga e soldi falsi nascosti nello scooter: arrestata 36enne (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione Napoli Stella hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio e per spendita e introduzione nello stato di soldi falsi Maria Minei, 36enne del quartiere San Carlo Arena già nota alle forze dell’ordine. I militari l’hanno notata in strada ed hanno deciso di controllarla. Perquisita, è stata trovata in possesso di una banconota da 20 euro falsa. Durante le operazioni, la perquisizione è stata estesa al suo scooter: il vano sella appare vuoto ma la 36enne è sempre più agitata. I carabinieri non si arrendono e smontando la carena anteriore dello scooter trovano il bottino. Erano sei le banconote false da 100 euro avvolte nelle carta e sempre 6 le ... Leggi su anteprima24

R_Ruina_ : la mia ragazza segue la moda io segui i soldi e la droga - ChryTheking : RT @EmmeEmm_: CON I SOLDI DELLA DROGA HO COMPRATO UNA PISTOLA - fabbianorozzang : RT @EmmeEmm_: CON I SOLDI DELLA DROGA HO COMPRATO UNA PISTOLA - JantasOO : RT @EmmeEmm_: CON I SOLDI DELLA DROGA HO COMPRATO UNA PISTOLA - LucaPhili : RT @EmmeEmm_: CON I SOLDI DELLA DROGA HO COMPRATO UNA PISTOLA -