Donne | esordi e politica Venezia riparte dal cinema italiano

Pedro Armocida Mancano le star e Hollywood. Ma il direttore Barbera: "Non è un festival autarchico" Sì certo, lo abbiamo imparato a memoria: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E anche se i cinecomic sono oggi solo un'eco lontana, e sembra passato un secolo da Joker, appena lo scorso anno in concorso a Venezia, bisogna ammettere che il direttore della 77a Mostra Internazionale d'Arte cinematografica (in programma al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre), Alberto Barbera, ha tradotto alla lettera, cinematograficamente, il motto «Far di necessità virtù». E, responsabilmente, ha architettato la programmazione («Abbiamo ridotto un po' il numero di film ma il cuore della Mostra è salvo») e la fruizione dell'edizione per lui sicuramente ...

In mezzo due film indipendenti statunitensi, The World To Come di Mona Fastvold con Vanessa Kirby e Casey Affleck, storia della passione tra due donne di fine 800 ... In Orizzonti troviamo due esordi ...

Poker di italiani in gara, ma Venezia non è autarchica

ROMA – Il rischio di una Mostra autarchica obiettivamente era dietro l’angolo, un festival autoctono e pazienza se il nome per esteso è Mostra internazionale d’arte cinematografica, tanto si sa che l’ ...

