Don Roberto Mozzi e Don Andrea Canocchia, due preti che non hanno paura della sessualità (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Perché dopo duemila anni di cristianesimo non c’è ancora pace tra Chiesa e sessualità?”, ha chiesto in una lettera inviata ad “Avvenire” - il giornale dei vescovi - don Roberto Mozzi, cappellano del carcere di San Vittore di Milano. “Non esistono persone di serie A e persone di serie B, non so per quale ragione e a volte forse non mi spiego perché la Chiesa abbia puntato e punti tanto, quasi accanendosi, sul sesto comandamento (“Non commettere atti impuri, non commettere adulterio, ndr) come se gli altri comandamenti fossero meno rilevanti nella vita di un cristiano”, ragiona don Andrea Conocchia, che, dice, “dell’intervento di don Mozzi condivido molto”. Si parla della legge contro ... Leggi su huffingtonpost

