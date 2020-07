Domani protesta famiglie: Asl Rm 2 deve riaprire neuropsichiatria infantile a Villa Fulvia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – Domani mattina, dalle 8.30 alle 12, i genitori dei bambini in cura al reparto di neuropsichiatria infantile di Villa Fulvia daranno vita a una protesta sotto la sede della Asl Roma 2 in via Brighenti. “Vogliamo risposte certe e la riapertura dell’ambulatorio di neuropsichiatria infantile”, dicono le famiglie dei circa 150 bimbi in cura nella struttura capitolina. “Siamo in casa da marzo e dal 18 maggio andiamo avanti solo con la teleriabilitazione, ora basta”, proseguono i genitori, ricordando che “le strutture accreditate della Regione Lazio sono ripartite”. Poi un appello al direttore generale della Asl Roma 2, Flori Degrassi: “La direzione sanitaria deve ... Leggi su romadailynews

Ex Don Uva, domani sit in di protesta dei lavoratori

Sanità privata, sindacati e regione incalzano l'Aiop: "firmi subito il contratto nazionale atteso da 14 anni"

Pescara. Si è concluso con l’impegno della Regione Abruzzo a convocare l’Aiop per domani, giovedì 30 luglio, il sit in di protesta di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl che si è tenuto questa mattina davanti ...

Migranti in Abruzzo, oggi la manifestazione di protesta

Intanto cresce la protesta nella cittadinanza e soprattutto tra i residenti ... ore su ventiquattro dalle forze dell’ordine e così sarà almeno fino a domani, quando ci sarà una riunione in prefettura ...

