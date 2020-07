Diritto alla Naspi con contratto di lavoro a termine e senza altri contributi (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Naspi, come abbiamo scritto in diversi altri articoli precedenti, spetta se il lavoratore riesce a maturare i requisiti contributivi richiesti e viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contributi accreditati nei 4 anni che precedono lo stato di disoccupazione. Naspi con contratto a termine Per poter accedere alla Naspi è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni che precedono lo stato di disoccupazione e almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il licenziamento o la scadenza del contratto. Una lettrice scrive per chiedere: Buongiorno ho un contratto fino al 3o luglio ... Leggi su notizieora

Si tratta di un’agevolazione a favore di coloro che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione ... ha modificato alcuni aspetti ...

Alla luce dell’accordo di Bruxelles ... anni dello Statuto dei lavoratori raccoglie le parole che hanno segnato il cammino tortuoso di un diritto ancora difficile da far rispettare. Da qui, a partire ...

