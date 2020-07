“Dire ‘paesi frugali’ è sbagliato”. La Treccani bacchetta i fan dei falchi del nord (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – E anche questo ridicolo sotterfugio retorico possiamo consegnarlo agli annali degli obbrobri linguistici. Ed è nientemeno che la Treccani a certificarlo: la dizione «Paesi frugali», in riferimento alle nazioni taccagne del nord Europa, è scorretta. Punto e a capo. «L’aggettivo inglese “frugal” – ha scritto la Treccani sul suo portale – è un falso amico: tradurlo in italiano con “frugale”, che vuol dire “parco, sobrio nel bere e nel mangiare” è sbagliato». Insomma, si mettano il cuore in pace tutti quei politici e giornalisti che, per far passare l’idea che gli italiani siano degli spendaccioni, hanno impugnato l’arma linguistica dei «Paesi frugali», sobri, attenti e morigerati. Leggi ... Leggi su ilprimatonazionale

IlPrimatoN : A qualcuno dev'essere andato un Rutte di traverso - Hi_itsme285 : Ma lo sapete che prorogare lo #statodemergenza significa anche bloccare i collegamenti aerei e navali con i paesi a… - NosapaiD : Stato di emergenza vuol dire poter bloccare i voli dai Paesi a rischio, poter istituire zone rosse attorno ai focol… - enneu78 : @arcipiero @Giulia67837906 Ma lei crede che nei loro paesi sia consentito stuprare? In tutto il mondo lo stupro è v… - RobertFBarbieri : @GuidoCrosetto Pacifico, per non dire lapalissiano che esiste un ordine mondiale. Sarà la storia a giudicare, temo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Dire ‘paesi Coronavirus: «non è nato a Wuhan, Trump si scusi» La Legge per Tutti