Dimagrire senza dieta, 8 consigli per perdere peso senza morire di tristezza (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per Dimagrire non è necessario andare regolarmente in palestra o seguire una dieta rigorosa. Secondo la scienza, esistono altri metodi utili a perdere peso che rappresentano una felice alternativa a chi non ama lo sport. Trucco per Dimagrire numero 1: assumere proteine È risaputo che le proteine attenuano la fame e danno un senso di sazietà. Una ricerca ha rilevato che basterebbe «solo» aumentare l'apporto di proteine del 15-30% per Dimagrire. Chi ha partecipato allo studio, solo per questo motivo e senza seguire una dieta rigorosa, ha consumato circa 441 calorie in meno al giorno. Quindi, in futuro, basta scegliere di mangiare cibi come uova, yogurt greco o petto di pollo. Trucco per ... Leggi su gqitalia

