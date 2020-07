Diletta Leotta, sedotta e abbandonata: il motivo della rottura con Scardina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dietro la fine della storia d’amore fra Diletta Leotta e Daniele Scardina ci sarebbe un tradimento, presunto, che la bella catanese non avrebbe sopportato. L’indiscrezione di “Chi”. Diletta Leotta e Daniele Scardina non sembrerebbero fare più coppia fissa proprio perchè, di stabile, forse non c’è mai stato davvero nulla. Sembrava una fiaba: lei sinuosa e … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

