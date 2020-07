Diletta Leotta, amore al capolinea con Daniele Scardina: lui l’avrebbe tradita (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sembrava fosse amore, invece era un abbaglio. O almeno così sembrerebbe: la bella Diletta Leotta sarebbe alle prese con uno spinoso problema di cuore, che l’avrebbe portata a dire addio per sempre al suo fidanzato, Daniele Scardina, noto agli sportivi come King Toretto. Ma facciamo un passo indietro: Diletta Leotta e Daniele Scardina stavano insieme da un anno, ma sembravano affiatatissimi. La bella giornalista sportiva condivideva con lui moltissime passioni, dall’amore per lo sport alle escursioni, fino agli allenamenti che svolgevano insieme, nella casa di lei a Milano. Proprio in questa casa avevano passato la quarantena, che tra torte e tenerezze sembrava quasi una luna di miele. Al ... Leggi su dilei

Notiziedi_it : Nuovo amore per Elisabetta Gregoraci? “Vicina a Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta” - gossipblogit : Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati per un tradimento? - NotizieOra : Diletta Leotta e Scardina si sarebbero lasciati per un tradimento - italiaserait : Elisabetta Gregoraci, flirt con l’ex di Diletta Leotta Matteo Mammì? L’indiscrezione - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci flirta con l’ex di Diletta Leotta Matteo Mammì? - #Elisabetta #Gregoraci #flirta -