Deejay On Stage 2020: si accende l'estate della Riviera Romagnola (Di mercoledì 29 luglio 2020) Deejay ON Stage 2020 Entusiasta il Sindaco Renata Tosi , che ha dichiarato a Rimini Today : 'E' un'amicizia di lunga data quella che lega Riccione a Linus, Rudy Zerbi e DJ. Il legame si conferma ... Leggi su allmusicitalia

RobyyGiudici : Radio Deejay - beltrozziii : @miricordodime Secondo me o domani o giovedì li dice tutti anche perché lunedì inizia il deejay on stage - DeejayOnStageOf : RT @radiodeejay: Sta per tornare #DeejayOnStage a #Riccione - simotopona : RT @radiodeejay: Sta per tornare #DeejayOnStage a #Riccione - riccione2015 : RT @radiodeejay: Sta per tornare #DeejayOnStage a #Riccione -

Ultime Notizie dalla rete : Deejay Stage L'estate di Riccione è "Sotto il sole di Deejay" tra musica, sport e intrattenimento RiminiToday A Riccione ad agosto c’è “Sotto il sole di Deejay”

A causa del Covid 19, Radio Deejay è stata costretta ad annullare tutte le proprie manifestazioni pubbliche. Ma l’emittente di Via Massena diretta da Linus non rinuncerà alle serate in Piazzale Roma a ...

Rockin’1000, il prossimo live sarà a Dubai: aperte le iscrizioni!

Si chiama Rockin’1000 Global Gig, organizzata in collaborazione con Global Village e ARN (Arabian Radio Network) per celebrare l’apertura della 25a stagione del Global Village di Dubai, un luogo unico ...

A causa del Covid 19, Radio Deejay è stata costretta ad annullare tutte le proprie manifestazioni pubbliche. Ma l’emittente di Via Massena diretta da Linus non rinuncerà alle serate in Piazzale Roma a ...Si chiama Rockin’1000 Global Gig, organizzata in collaborazione con Global Village e ARN (Arabian Radio Network) per celebrare l’apertura della 25a stagione del Global Village di Dubai, un luogo unico ...