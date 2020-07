De Magistris: “Mi candido alle Politiche 2023” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Finito il mandato da sindaco mi candiderò alle Politiche 2023”. Lo ha appena annunciato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. A cominciare dalla fine dell’estate il primo cittadino lavorerà per un progetto politico volto alla sua discesa in campo. “Dalla fine dell’estate – ha aggiunto – mi sentirò coinvolto e dovrò cominciare a spiegare quale è l’idea su cui stiamo pensando di lavorare”. L'articolo De Magistris: “Mi candido alle Politiche 2023” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

