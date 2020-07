De Luca: «Stupidità assoluta dare dati falsi al ristorante: così nessuno può essere avvisato in caso di positività» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Massa Lubrense, in provincia di Napoli, è stato il palcoscenico dell’ennesimo teatro dell’assurdo che sta accompagnando l’epidemia di coronavirus in Italia, o meglio il tentativo di tracciarla e di contenerla. È stato lo stesso governatore della Campania Vincenzo De Luca a spiegare l’accaduto nel corso di un comizio. Nella giornata di ieri, in regione, sono stati individuati diversi casi di positività da coronavirus, per l’esattezza 29. Di questi, 6 erano camerieri di un ristorante di Massa Lubrense. LEGGI ANCHE > De Luca risponde a Salvini: «Ricostruzione sciacallesca, ho solo citato i dati» dati falsi al ristorante, impossibile ricostruire la catena dei contagi Come previsto dalle disposizioni, ... Leggi su giornalettismo

