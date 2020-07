De Luca come una furia contro la festa alla Stazione Marittima: summit in Prefettura (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – È arrivato come una furia davanti al Teatro Augusteo il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che non ha lesinato parole dure contro quanto accaduto alla Stazione Marittima di Salerno. Il presidente ha chiamato a raccolta il sindaco Napoli, l’assessore al commercio Dario Loffredo, l’assessore alla urbanistica Mimmo De Maio ed il Capostaff Vincenzo Luciano ed anche in un incontro che si è svolto in in secondo momento al Comune ha chiesto spiegazioni sulla festa all’interno della struttura. L’approdo crocieristico realizzato con un appalto pubblico dell’Autorità di sistema Portuale su disegno dell’archistar ... Leggi su anteprima24

Prima il Pd di Napoli, poi Ciriaco De Mita. E ora sembra che anche Clemente Mastella inizia a essere insofferente per le troppe liste della coalizione di De Luca. Troppe 17 e molte senza riferimenti a ...

Covid, falsi dati al ristorante. L’ira di De Luca: “Siamo alla stupidità assoluta”. Sono 29 i nuovi positivi al coronavirus rilevati ieri in Campania, su 1.546 tamponi: è l’incremento più alto registr ...

