De Angelis | mascherina-gate pietra tombale per credibilità Zingaretti

Roma – "Il mascherina-gate e' la pietra tombale sulla credibilita' di Zingaretti, al pari dello scandalo dei palazzi d'oro, della vicenda dei dirigenti abusivi, dell'importazione di migranti positivi al Covid-19. Il malgoverno di Zingaretti in Regione Lazio non conosce soste e ogni giorno si arricchisce di nuovi lampanti esempi di inadeguatezza. Se fosse in carica un governatore non del Pd, con il mascherina-gate e gli altri scandali sarebbe scoppiato un putiferio e la Regione Lazio sarebbe diventata una succursale di Rebibbia. Chi sta coprendo lo scandalo?". Lo dichiara in una nota la deputata della Lega, Sara De Angelis.

