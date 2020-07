De Angelis: disastro dopo Salvini, Roma e il Lazio non diventino campo profughi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “dopo la politica della fermezza del Ministro Salvini, col nuovo governo al Ministero degli Interni hanno sposato linea delle porte aperte e della tana libera tutti. E cosi’ siamo arrivati al disastro di queste settimane: boom di sbarchi, migranti ridistribuiti senza senso sul territorio, importazione dall’estero di positivi al covid-19.” “Come con l’emergenza sanitaria, anche sull’immigrazione si dimostra tutta l’inadeguatezza di questo governo retto dall’innaturale alleanza rosso-gialla. E’ gravissimo che si spostino migranti al Celio, a Fiuggi, a Latina. La Lega non consentira’ mai che Roma e il Lazio diventino un campo profughi per colpa di Zingaretti e ... Leggi su romadailynews

