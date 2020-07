Daydreamer soap Turca: le anticipazioni di mercoledì 29 Luglio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Eccoci con nuove e importanti anticipazioni di Daydreamer soap Turca che è diventata un appuntamento fisso nei pomeriggi degli Italiani. Le anticipazioni riguardano la puntata di oggi Giovedì 29 Luglio, dove ci aspettano dei colpi di scena e tanto divertimento. Ci eravamo lasciati con Can che ha confessato a Sanem di amarla, ma lei sulla scogliera gli ha detto nuovamente che non lo vuole e che non lo ama. Poi ha provato a parlare con Emre, ma lui non ha nessuna intenzione di dire la verità a Can, cioè che ha fatto il doppio Gioco con lui. Leggi anche: Daydreamer soap 2020: le anticipazioni di martedì 28 Luglio Daydreamer soap ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

QuiMediaset_it : La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà co… - romy63003881 : RT @CanY_DemetOit: #DayDreamer consolida la sua posizione, continua ad essere la soap più vista. Alla faccia di chi tenta di boicottarla. #… - CanY_DemetOit : #DayDreamer consolida la sua posizione, continua ad essere la soap più vista. Alla faccia di chi tenta di boicottar… - periodicodaily : Daydreamer soap 2020: le anticipazioni di martedì 28 Luglio #daydreamer #28luglio #staseraintv - tittyg13 : Premesso che io non lo -