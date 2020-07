DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 30 luglio: Sanem smascherata da Can (Di mercoledì 29 luglio 2020) Trentasettesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione della soap opera turca di Canale 5 DayDreamer – Le Ali del Sogno. Quest’ultima che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir sta riscuotendo un successo dietro l’altro raggiungendo dei picchi di share da prima serata. Cosa accadrà nel quarto appuntamento settimanale? Le anticipazioni svelano che Sanem e Can saranno impegnati con la realizzazione di una campagna scritta dagli utenti web. Dietro a questo ci sarà lo zampino della giovane aspirante scrittrice che però verrà smascherata dallo stesso Divit. Dopo aver reso pubblica la verità, Deren inizierà ad essere gelosa della Aydin. Can e Sanem a ... Leggi su kontrokultura

