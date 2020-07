D’Aversa: “Risultato che sta stretto. Sul riassetto societario…” – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, è intervenuto al termine del match perso contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: «Quell’episodio ha cambiato l’esito della partita. Se vado ad analizzare le ultime partite dell’Atalanta noto che non c’è stata una squadra che abbia messo i nerazzurri in difficoltà come abbiamo fatto noi. Abbiamo avuto l’occasione per pareggiarla, ma abbiamo preso un giocatore sulla linea di porta. Analizzando la partita i ragazzi avrebbero meritato qualcosina. Cambio società? La proprietà dà ampie garanzie, mi ritengo fortunato aver lavorato con loro in questi anni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

parmapress_24 : D'Aversa: 'Fatto una buona partita. Rammarico per il risultato'. Darmian: 'Dispiaciuti, meritavamo di più' -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PARMA - D'Aversa: 'Risultato che ci sta stretto, il giudizio del campo è quello che conta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PARMA - D'Aversa: 'Risultato che ci sta stretto, il giudizio del campo è quello che conta' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PARMA - D'Aversa: 'Risultato che ci sta stretto, il giudizio del campo è quello che conta' - apetrazzuolo : PARMA - D'Aversa: 'Risultato che ci sta stretto, il giudizio del campo è quello che conta' -

Ultime Notizie dalla rete : D’Aversa “Risultato Pagamento Imu, troppe disparità da Comune a Comune ParmaPress24