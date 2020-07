Dallo Xinjiang a Pechino: i nuovi focolai di Covid che preoccupano la Cina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Oltre 100 casi di Covid nelle ultime 24 ore. Gli ultimi dati diffusi dalla Commissione Nazionale per la Salute della Cina hanno riportato le lancette dell’orologio allo scorso marzo, quando l’epidemia di Sars-Cov-2 stava colpendo il Paese (e il mondo intero) con tutta la sua veemenza. Sembrava che Pechino fosse riuscita davvero a mettere una … InsideOver. Leggi su it.insideover

La Commissione sanitaria nazionale cinese è preoccupata per un nuovo focolaio nella regione dello Xinjiang in cui sono stati accertati 89 nuovi contagiati sui 101 registrati in tutto il Paese nelle ul ...