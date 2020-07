Dalla Germania: Sancho preferisce il Liverpool al Manchester United (Di mercoledì 29 luglio 2020) Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Kicker, Jadon Sancho preferirebbe il Liverpool al Manchester United. Il Borussia Dortmund ha respinto una mega offerta dai Red Devils da quasi 100 milioni di euro per il calciatore calciatore inglese, di origini trinidadiane. A questo punto – continua l’autorevole quotidiano tedesco- aumentano le probabilità di permanenza di Jadon Sancho a Dortmund per almeno un altro anno, in modo da trovare un accordo con il Liverpool in vista della prossima estate. Foto: Jadon Sancho – Kicker L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

HuffPostItalia : Gli Usa ritirano dalla Germania 12mila soldati, in parte saranno ricollocati in Italia - Agenzia_Ansa : #Usa 11.900 soldati via dalla Germania, anche verso l'Italia #ANSA - Sport_Mediaset : +++ Clamoroso dalla #Germania: #Rangnick rimane al #Lipsia. +++ #SportMediaset - giannigosta : Coronavirus/ I dati appena giunti dalla Germania - TeleradioNews : Coronavirus/ I dati appena giunti dalla Germania -